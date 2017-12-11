В Тюмени клопы-хищники встанут на защиту сельхозугодий

Биологи Тюменского университета разрабатывают технологию использования клопов от вредителей сельхозугодий. Также она будет эффективна против тли и трипсов.
Ученые намерены использовать клопов в качестве основного агента биологического контроля. Благодаря разработке технологии, которая позволит массово воспроизводить популяции хищных клопов Geocoris, можно повысить урожайность без вреда экосистеме. «Биоэкологический контроль сельскохозяйственных вредителей актуален в агрохозяйственном направлении», — говорит сотрудник лаборатории по изучению изменений климата, землепользования и биоразнообразия Сергей Иванов. Однако количество разработанных в мире технологий воспроизводства агентов по истреблению вредителей крайне мало, приводит его слова ИА «Тюменская линия».
Технология будет разработана в Тюменской области, так как на ее территории, по мнению специалистов, обитают три перспективных вида клопов-хищников. В проекте реализуется метод использования клопов против популяций вредителей злаковых, бобовых и других сельскохозяйственных культур.
Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, готовый продукт представит популяции клопов, каждая из которых будет специализироваться на уничтожении определенного типа вредителя.