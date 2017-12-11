В Кургане разыскивается молодой человек, который продемонстрировал свои половые органы двум несовершеннолетним девочкам, а затем скрылся. По факту развратных действий расследуется уголовное дело, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального следственного комитета.
Инцидент произошел вечером 7 ноября около дома № 35 по ул. 50 лет Победы в микрорайоне Черёмухово, отметили в ведомстве и дали особые приметы подозреваемого. На вид 20-25 лет, рост около 170-175 см, спортивного телосложения; волосы тёмные, короткие, над ушами выбриты полоски. Был одет в серую футболку, тёмно-голубые джинсы с потёртостями в передней части, тёмные кроссовки, белые носки. На поясе коричневый ремень с металлической пряжкой прямоугольной формы. На шее была цепь из белого металла, на среднем пальце правой руки — перстень.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о подозреваемом, его местонахождении или обстоятельствах совершённого преступления, правоохранители просят обращаться в следственное управление СКР по Курганской области по телефонам 8 (3522) 23-90-50, 23-88-31 либо 8 (982)-807-58-60.