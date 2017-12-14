У Кобылкина решили отнять титул «Капитан Арктика»

12:38 14 декабря 2017 0

Александр Цыбульский решил побороться с ямальским губернатором за владение Арктикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Временно исполняющий обязанности губернатора соседнего с Ямалом Ненецкого АО Александр Цибульский решил сделать регион центром развития Арктики. Он заявил, что именно НАО является одной из главных опорных точек в развитии российского Севера и он намерен добиться лидерства в этом процессе.

Мыль о верховенстве НАО в Арктике Цыбульский высказал во время подписания соглашения с организацией «Стратегическое партнерство «Северо-Запад». Некоммерческая организация занимается сотрудничеством регионов Северо-западного федерального округа в рамках программ социально-экономического развития.

«Сейчас на высшем уровне поставлена задача создания эффективных проектов управления и на базе партнерства уже это происходит: создаются проектные офисы и один из них — это офис по развитию арктической зоны. Наш автономный округ — центр этой зоны, и мы хотели бы играть в этом процессе более активную роль. Уверен, что с помощью стратегического партнерства это удастся и оно станет той площадкой, где с коллегами из других регионов мы сможем обсуждать и находить экономически оптимальные решения наших задач, — цитирует Александра Цыбульского пресс-служба правительства НАО.

Отметим, что центром Арктики принято считать Ямал. Именно здесь сосредоточены многие важные для страны арктические проекты. Недавние запуск завода «Ямал-СПГ» и личное присутствие на событии президента Владимира Путина упрочили позиции Ямала и губернатора Дмитрия Кобылкина. Путин во время визита на Ямал отметил, что «Россия будет прирастать Арктикой», и подчеркнул важность развития этого богатого на природные ресурсы региона.