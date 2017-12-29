Федеральные СМИ заинтересовались тайными закупками дорогих иномарок для правительства Зауралья

17:12 29 декабря 2017 9

РЕН-ТВ снимет сюжет о щедрости АО «Автодор «Северо-Запад», который купил для чиновников 12 автомобилей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Телеканал РЕН-ТВ заинтересовала непростая схема покупки дорогих иномарок для нужд чиновников из курганского правительства, о которой ранее рассказало «URA.RU». Как стало известно агентству, съемочная группа канала снимет об этом сюжет в Кургане.

Тем временем, общественность взбудоражила госзакупка управления по обеспечению деятельности правительства Курганской области. Она касается технического обслуживания и ремонта автомобилей марки TOYOTA. Начальная (максимальная) сумма контракта составила 2 млн 900 тысяч рублей. При этом для обоснования стоимости обслуживания одного нормочаса (для автомобилей на гарантии — 1650 рублей, негарантийных — 1250 рублей) зачем-то был приведен полный каталог деталей Toyota общей стоимостью более 306 млн рублей. А в него включены, например, футболки стоимостью больше 3,2 тысячи рублей и другие аксессуары, которые не имеют отношения непосредственно к ремонтной деятельности. По данным сайта zakupki.gov.ru, было подано две заявки, цена снижена до 229 млн 938 тысяч рублей. Итоги аукциона подведены 29 декабря, однако на сайте госзакупок не указан победитель, что крайне настораживает активистов и блогеров.