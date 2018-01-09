14:58 09 января 2018 0

Мужчина снял видео своей жизни в гараже (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ишиме инвалид первой группы живет в гараже. Нормального жилья у мужчины нет, а возвращаться в интернат он отказывается. Свою историю Виктор Р. рассказал в Сети, а условия гаражного существования снял на видео.

Свой пост в группе «Ишим пере подслушано» мужчина написал при помощи голосового ввода, поскольку, по его признанию, пишет и читает он плохо. «Хоть я сам не ишимский, но я прожил здесь 17 лет, а теперь можете посмотреть, где я живу — в гараже, — говорится в записи. — Я, тем более, инвалид первой группы, сирота, вырос в детском доме». Виктор напомнил, что «инвалид первой группы обязан получить без очереди жилье, хотя бы социальное», ему «никакого не дают».

В Ишиме Виктору жилье не дают — у него нет городской регистрации Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Мужчина отметил, что в администрации Ишима ему отказали в предоставлении социального жилья, поскольку у него нет городской регистрации, отказ он получил и в Тюмени.

«Чтобы не замерзнуть я приехал обратно к другу, сейчас я у него живу в Ишиме», — сообщил Виктор, уточнив, что занимает гараж своего знакомого. «Вот такие дела, люди, — подытожил он. — Хоть бы кто-нибудь появился —добрый человек, который хоть как-то может подействовать на это государство (…) Еще я в Тюмени ездил, думал, меня покажут по телевидению, что кто-нибудь поможет. А телевидение подкупленное, никто не хочет помогать (…) Скоро же выборы. Так что за Путина я не пойду голосовать, из-за него у меня жизнь плохая».

В ролике, размещенном на YouTube, Виктор показал свое жилье изнутри и снаружи. В металлическом гараже установлены обогреватели, есть кушетка и деревянный ящик, который служит столом.

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Некоторые пользователи в комментариях под записью Виктора Р. усомнились в подлинности его истории, высмеяв записи на странице мужчины в соцсети. После этого страница Виктора была удалена, а доступ к ролику во «ВКонтакте» закрыт.

Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в Управлении социальной защиты населения Ишима и Ишимского района, история Виктора Р. не вымысел. Мужчина действительно является инвалидом первой группы и живет в гараже. До этого он жил сначала в доме-интернате в тюменском селе Успенка, затем — в Таловском интернате, после чего женился и уехал жить в Ишимский район к супруге. После развода в прошлом году его действительно выписали из дома бывшей жены через суд.

В управлении подтвердили: Виктор Р. имеет право на получение жилья как инвалид и в районной очереди занимает 65-е место.

«Договор по соцнайму в Ишиме действительно по закону невозможно оформить, потому что у него регистрация в районе, а не в Ишиме, — отметили в управлении. — Мы к нему ездили уже несколько раз. У него все чистенько, продукты есть. Предлагали ему вернуться в Таловский дом-интернат, хотя бы пока не решится вопрос с очередью на жилье. Он сказал, что подумает. Но он хочет свободы и не хочет в интернат».

Источник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что Виктор в Сети познакомился с девушкой из Тюмени, и в конце месяца собирался ехать к ней в гости. «Несмотря на развод, он верит в чувства. Возможно, его жилищный вопрос таким образом и решится», — отметил он.