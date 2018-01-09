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10 января 2018
09 января 2018
17:20  09 января 2018 0

За поездку — 200 тысяч. В Москве такси прокладывали маршрут через Гвинейский залив из-за сбоя навигатора. ФОТО

Клипарт., такси
Из-за сбоев в работе GPS московские сервисы такси выставляют пассажирам счета на огромные суммыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Москвичи пожаловались на «перемещение» в Атлантический океан из-за сбоев в работе GPS. Сервисы такси за поездки по столице выставляют клиентам счет в сотни тысяч рублей, сообщает vc.ru.

Так, в Twitter появились сообщения возмущенных жителей Москвы, которым навигатор определил местонахождение в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане. Проблема возникла у пользователей карт «Яндекса», Apple и Google, а также сервисов такси и каршеринга. Сервисы «перемещают» москвичей по координатам 0.0; 0.0. Клиенты такси получают счета в сотни тысяч рублей. Судя по жалобам, проблема возникла 6 января 2018 года.

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«Какие-то уж слишком завышенные новогодние тарифы» ФОТО: mayya_papaya, Twitter

Как ранее сообщало «URA.RU», поездка на такси обошлась москвичке в два миллиона рублей. Женщина забыла в салоне сумку Louis Vuitton с деньгами, банковскими картами и драгоценностями.

Рита Теркина
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