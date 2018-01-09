17:20 09 января 2018 0

Из-за сбоев в работе GPS московские сервисы такси выставляют пассажирам счета на огромные суммы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Москвичи пожаловались на «перемещение» в Атлантический океан из-за сбоев в работе GPS. Сервисы такси за поездки по столице выставляют клиентам счет в сотни тысяч рублей, сообщает vc.ru.

Так, в Twitter появились сообщения возмущенных жителей Москвы, которым навигатор определил местонахождение в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане. Проблема возникла у пользователей карт «Яндекса», Apple и Google, а также сервисов такси и каршеринга. Сервисы «перемещают» москвичей по координатам 0.0; 0.0. Клиенты такси получают счета в сотни тысяч рублей. Судя по жалобам, проблема возникла 6 января 2018 года.

1/4 «Какие-то уж слишком завышенные новогодние тарифы» ФОТО: mayya_papaya, Twitter

Как ранее сообщало «URA.RU», поездка на такси обошлась москвичке в два миллиона рублей. Женщина забыла в салоне сумку Louis Vuitton с деньгами, банковскими картами и драгоценностями.