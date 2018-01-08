Поездка на такси обошлась москвичке в 2 миллиона рублей

Женщина проехала на машине всего 400 метров
В Москве женщина проехала на такси всего около четырехсот метров и осталась без вещей и драгоценностей на сумму более двух миллионов рублей.
В ночь на 4 января 45-летняя жительница Москвы, поймав на улице машину (предположительно марки KIA), проехала от башни «Империя» до башни «Федерация» Москвы-Сити. Уже выйдя из такси, женщина обнаружила, что забыла в салоне свои вещи и сумку Louis Vuitton, которая стоит 180 тысяч рублей. В ней также лежали 50 тысяч рублей, банковские карточки, серьги и кольцо общей стоимостью около полутора миллиона рублей.
Отмечается, что владелец KIA уже установлен, сейчас проверяется его причастность к краже, передает bfm.ru.