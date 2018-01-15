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15 января 2018
Главные новости 
14:10  15 января 2018 4

«Хороша, зараза!» Водонаева в медовый месяц разделась для мужского журнала. ФОТО

Алена Водонаева проводит на Бали медовый месяцФото: Алена Водонаева, Instagram

Уроженка Тюмени — известная российская модель и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева, — разделась для обложки февральского номера Maxim. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

На обложке глянца Водонаева сидит в красном откровенном купальнике купальнике в воде. «Super Nice», «Спасательница Малибу?», «Хороша, зараза!», «Просто божественно», — восхищаются поклонники. При этом уроженка Тюмени заметила, что в журнале можно будет увидеть ее и без купальника. Модель похвасталась, что это уже ее третье появление в качестве главной персоны номера «самого популярного мужского журнала». В самой редакции Maxim так проанонсировали появление на страницах журнала Водонаевой. «Мы подкрались, залезли на дерево, все засняли и убежали».

Последние дни Водонаева отдыхает на Бали, публикуя фотографии в своем микроблоге. Она получает немало завистливых комментариев от подписчиков, отмечает «Экспресс-газета». В Индонезии звезда «Дома-2» сейчас проводит медовый месяц со своим супругом. Она вышла замуж за музыканта Алексея Косинуса в ноябре. Спустя три месяца после свадьбы молодожены отправились на Бали.

Артем Косых
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