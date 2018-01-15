Набережную в Кургане обновят на деньги школьников

В Кургане учащиеся гимназии №47 планируют выиграть грант, чтобы своими силами облагородить городскую набережную. Экоотряд учебного заведения «Зеленый щит» участвует в конкурсе проектов на сайте «Добровольцы России».
«Место, где курганцы прежде могли прогуляться с детьми и отдохнуть, заросло, асфальт исчез, повсюду видны следы кострищ», — переживают школьники. В описании проекта они также рассказывают, что мечтают обратить внимание властей на проблему и с их помощью привести набережную в порядок. Если инициативные ребята окажутся среди 400 лидеров голосования — они получат 200 тысяч рублей.
Как рассказала «URA.RU» мама лидера отряда Ксения Ермолаева, дети хотят благоустроить часть набережной за ЦУМом, где лежит липовая аллея. «Деньги планируется потратить на разбивку клумб и высадку газонов, установку лавочек и урн, которых нет вообще, а также детской игровой площадки», — уточнила собеседница агентства. Также в планах — очистить берег от накопившегося мусора.
Ранее «URA.RU» сообщало, что нуждающиеся в реконструкции ЦПКиО и набережная реки Тобол не вошли в программу благоустройства «Городская среда» на 2018 год.