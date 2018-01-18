17:59 18 января 2018 6

Бывшего федерального чиновника, обвиняемого во взятках, выпустили из СИЗО Фото: Игорь Меркулов

Из-за формального подхода судьи федеральный чиновник, обвиняемый во взятках, отпущен на свободу. Заместителя начальника Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваза Порфирова все-таки освободили из-под ареста. Источники в силовых ведомствах говорят, что это ненадолго. При этом второму фигуранту громкого дела, бывшему генеральному директору АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павлу Крюкову окружной суд продлил срок заключения под стражей.

Напомним, 27 ноября 2017 года в отношении обвиняемого судом ЯНАО была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 16 января 2018 года двухмесячный срок содержания под арестом закончился. В ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей, адвокат обвиняемого усомнился в наличии подписи заместителя руководителя следственного управления СК РФ по ЯНАО, которая была плохо видна под оттиском печати.

Доводы заместителя руководителя отдела следственого управления СК РФ по ЯНАО по расследованию особо важных дел о необходимости оставить обвиняемого под арестом не убедили суд. Несмотря на то, что ходатайство поддержал старший прокурор прокуратуры ЯНАО, окружной судья решил освободить из-под стражи Порфирова.

Как сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по ЯНАО, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Принятое судом решение не влияет на квалификацию деяний. Напомним, что Реваза Порфирова обвиняют в уголовных преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческим подкупе) и ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По информации агентства, ранее полученной из окружного суда Салехарда, подследственный в это время находился в больнице при Тюменском СИЗО, а рассмотрение дела о мере пресечения его было перенесено на 29 января. Как позже оказалось, перенесенное судебное заседание касается иска Порфирова о возврате своего имущества, конфискованного во время обысков в рабочем кабинете подозреваемого и у него дома.

Обнаруженные во время обыска боеприпасы (патроны к охотничьему ружью) и стали поводом к задержанию Реваза Порфирова сразу после освобождения из СИЗО. Порфирова по обвинению в незаконном хранении боеприпасов арестовали на 48 часов. Сегодня, 18 января, по информации «URA.RU», Реваз Порфиров был освобожден из-под стражи.

А второму фигуранту громкого дела, бывшему генеральному директору АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павлу Крюкову, окружной суд 15 января продлил заключение под стражей еще на два месяца. За время нахождения под арестом ему были выдвинуты дополнительные обвинения по факту получения 19 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. По версии следствия, за эти деньги руководитель «дочки» АО «Газпромнефть» планировал помочь посторонней коммерческой структуре решить ее вопросы, используя свои служебные полномочия.

Дело бывшего генерального директора АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и заместителя по ЯНАО начальника Северо-Уральского управления Ростехнадзора ведет отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по ЯНАО и УЭБиПК УМВД России по ЯНАО.