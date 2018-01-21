Рост популярности отечественного приложения Mylistory вырос за считанные дни после того, как в ней зарегистрировался глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом рассказал разработчик нового мессенджера Магомед Эсханов.
Эсханов рассказал, что после того, как аккаунты Рамзана Кадырова были заблокировали в Instagram и Facebook, он зарегистрировался в чеченском приложении Mylistory и призвал к этому своих читателей. После регистрации Кадырова всего за два дня приложение скачали свыше ста тысяч новых пользователей, пишет информагентство Nation News. «Глава чеченской республики сделал для нас то, что едва сумели бы сделать десятки пиар-агентов», — считает Магомед Эсханов.
По словам Эсханова, сейчас чеченская Mylistory уже «наступает на пятки» Instagram. При этом он подчеркивает, что разработчики отечественной соцсети никогда ранее не были знакомы с главой Чеченской республики и не уверены, что это им когда-либо посчастливится.
Рекламу Mylistory Кадыров сделал перед новым годом, после того, как его аккаунты заблокировали в Instagram и Facebook. Чеченский лидер заявил, что новая соцсеть «ни в чем не уступает заморским». Он также сообщил, что функционировать чеченский ответ «Инстаграму» и «Фейсбуку» начнет после Нового года, писала «Газета.Ru».
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Шамсаил Саралиев потребовал от представителя Facebook Габриэллы Чех принести извинения подписчикам главы Чечни Рамзана Кадырова за блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram. Политик вслед за Кадыровым повторил, что действия Facebook противоречат принципам демократии и нарушают свободу слова.
Сам Кадыров, несмотря на блокировку в соцсетях, как писало «URA.RU», был признан «блогером года». По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях, можно сравнить с «затыканием ртов».