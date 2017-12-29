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29 декабря 2017
12:55  29 декабря 2017 2

От Facebook потребовали извиниться и восстановить аккаунт Кадырова

Клипарт, кадыров рамзан
Кадыров был одним из самых популярных блогеров в российском сегменте InstagramФото: depositphotos.com © URA.RU

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Шамсаил Саралиев потребовал от представителя Facebook Габриэллы Чех принести извинения подписчикам главы Чечни Рамзана Кадырова за блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram. Депутат также призвал администрацию соцсетей восстановить странички чеченского лидера.

«Мнение четырех миллионов подписчиков для вас ничего не значит? Уведомляем Вас, что подобные действия для Facebook и Instagram безответными и безнаказанными не останутся. Предлагаем Вам восстановить аккаунты Рамзана Кадырова в соцсетях и принести публичные извинения перед миллионами граждан, чьи права вы нарушили», — цитирует письмо Саралиева ТАСС. Политик вслед за Кадыровым повторил, что действия Facebook противоречат принципам демократии и нарушают свободу слова.

Аккаунты Кадырова в соцсетях оказались заблокированы после того, как политик был включен в американский «список санкций», напоминает «Национальная служба новостей». Чеченский лидер, комментируя блокировку, заявил, что Штаты поставили крест на своей демократии, пишет «Федеральное агентство новостей». Сам он, как сообщало «URA.RU», на фоне происходящего был признан «блогером года».

Виктор Дорофеев
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