Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров создал личный аккаунт в социальной сети Чечни Mylistory. Решение было принято после блокировки его страницы в Instagram.
«Дорогие друзья, я создал личный аккаунт kadyrov_95 в Mylistory, Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении», — сообщил Кадыров своим подписчикам в Сети Telegram и добавил, что «сотрудникам Госдепа вход разрешён только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской Республики».
Кадыров не сомневается, что блокировка его страницы в Instagram была инициирована руководством США. Позднее чеченский парламент в полном составе удалил свои аккаунты из этой соцсети. «Они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», — сообщил глава Чечни на своей странице в Telegram.