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24 декабря 2017
23 декабря 2017
08:06  24 декабря 2017 1

После блокировки в Instagram Кадыров создал собственный мессенджер

Международный инвестиционный форум
Mylistory — разработка чеченских программистовФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров создал личный аккаунт в социальной сети Чечни Mylistory. Решение было принято после блокировки его страницы в Instagram.

«Дорогие друзья, я создал личный аккаунт kadyrov_95 в Mylistory, Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении», — сообщил Кадыров своим подписчикам в Сети Telegram и добавил, что «сотрудникам Госдепа вход разрешён только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской Республики».

Кадыров не сомневается, что блокировка его страницы в Instagram была инициирована руководством США. Позднее чеченский парламент в полном составе удалил свои аккаунты из этой соцсети. «Они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», — сообщил глава Чечни на своей странице в Telegram.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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