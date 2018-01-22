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Главные новости Тюменской области
19:22  22 января 2018 0

Тюменские школьники-фанаты АУЕ свалили вину на взломщиков после футбольного скандала

Порок на экспорт, вор в законе, уголовник, бандит, татуировки на пальцах, зек, вор в законе
Школьники не связаны с криминальной субкультурой, подчеркнул куратор проектаФото: кадры из фильма «Порок на экспорт»

Тюменские кураторы проекта KFC Battle отрицают участие в футбольном турнире тюменских команд, логотипы и слоганы которых содержали символику АУЕ. Информация о таких командах была на официальном сайте проекта еще утром 22 января.

После обеда логотипы субкультуры исчезли и были заменены на нейтральные символы. Так, в профиле команды «Атлант Космос» теперь стоит символ герба с летящим львом. Куратор KFC Battle в Тюмени Максим Овчаренко пояснил «URA.RU», что во время проведения турнира в марте — апреле 2017 года среди тюменских команд не было таких, которые использовали бы символику субкультуры АУЕ.

Еще утром профиль команды «Атлант Космос» выглядел так
Фото: скриншот сайта проекта

«В тюменском турнире участвовало около 320 дворовых команд в соревнованиях по футболу и стритболу. Возраст участников: юноши от 14 до 21 года, мужчины — старше 22 лет. Младших команд возрастом от 14 до 16 лет было около 90», — рассказал он. Овчаренко добавил, что он помнит команду «Атлант Космос», эта команда даже выиграла в первом туре: «Они нормально играли, обычные школьники, никакой связи с криминальной субкультурой в их поведении не просматривалось». Куратор тюменского проекта KFC отметил, что в турнире играют исключительно дворовые команды. Разрешается участие не более двух игроков, которые занимаются футболом в спортивных клубах.

По словам Овчаренкова, он беседовал с представителем команды «Атлант Космос», и тот сказал ему, что никаких криминальных логотипов при регистрации команды они не использовали. Члены команды предположили, что сайт, вероятно, был взломан и символика была добавлена уже после того, как соревнования прошли.

Сейчас он выглядит нейтрально
Фото: скриншот сайта проекта

С руководителями проекта KFC Battle связаться не удалось. Телефоны, указанные на официальном сайте, не отвечали. Напомним, ранее «URA.RU» подробно рассказывало о влиянии субкультуры АУЕ на умы уральских школьников. Согласно исследованию, поклонники субкультуры из неблагополучных семей назначаются «смотрящими» по своему району и собирают деньги со своих сверстников, чтобы отправить дань «на зону». Проблема распространения культа АУЕ обсуждается и на федеральном уровне: в ноябре в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий запрет криминальной пропаганды в СМИ и интернете.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.RU»
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
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