20:51 22 января 2018 0

Грим перерезанного горла выглядел очень натурально ФОТО: Студия «ТриЭм», VK

В Тюмени съемки фильма «Пистолет» у торгово-развлекательного центра закончились приездом полиции и «скорой». Бригады вызвала горожанка, проходившая мимо съемочной площадки. Об инциденте сообщили создатели кино в соцсетях.

«Мы никого не хотели напугать — для этого у нас бегал человек в зеленой жилетке и объяснял, что мы снимаем кино — вас он, видимо, не заметил», — пояснили члены съемочной бригады. Фильм снимали прямо в центре города, недалеко от ТРЦ «Гудвин». Когда съемочный день уже подходил к концу, на место приехали бригада скорой помощи и наряд полиции. «Мы уже сворачивались, а „труп“ ушел переодеваться, так как весь был в крови. Подъехавшим полицейским я объяснил, что мы снимаем кино — показал на камере пару дублей. Вскоре и „скорая“ с мигалками приехала — извинились перед ними за потраченное время, и уехали», — рассказали создатели фильма порталу 72.ru. Они пояснили, что около получаса вынуждены были провести в отделении полиции, где писали объяснительную об инсценированном убийстве в центре города и показывали видеосъемки «трупа».

Теперь в соцсетях создатели фильма решили разыскать напуганную горожанку: «Дорогая незнакомка, милая девушка, случайный прохожий… Сожалеем, что все так вышло, и благодарим вас (это не сарказм) за то, что вы поступили как добропорядочный гражданин — вызвали полицию и „скорую“!» — написали представители съемочной бригады, заверив, что все они живы и здоровы. Бдительную тюменку они пригласили на премьеру фильма «Пистолет». «Фотографию „убитого“ прилагаем)», — заметили киношники.