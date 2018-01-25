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Главные новости Ямала
17:09  25 января 2018 0

Первый Арктический вуз на Ямале могут открыть в Ноябрьске. Заявление мэра

Студенты предложили мэру Ноябрьска поучаствовать в создании Арктического институтаФото: пресс-центр администрации Ноябрьска

Мэр Ноябрьска Алексей Романов поддержал инициативу студентов по созданию Ямальского арктического института. Предложение о создании первого высшего учебного заведения в ЯНАО на базе колледжа профессиональных и информационных технологий прозвучало от студентов на встрече с главой города накануне Дня студентов.

На встрече в Ноябрьском колледже мэр города и студенты обсуждали общегородские проблемы. В частности, молодые люди спрашивали Романова о качестве дорог и благоустройстве города. Глава Ноябрьска сообщил, что с этого года дороги в городе будут ремонтироваться с помощью новой технологии с использованием щебеночно-мастичной смеси, опробованной в Салехарде. Отчитался мэр и о реализуемой приоритетной программе «Формирование комфортной городской среды».

На предложение о создании ямальского высшего учебного заведения Романов ответил: «Я, безусловно, за создание Арктического института! Но чтобы в городе появился свой институт, мы должны понять, кого будем учить и за чей счет». При этом глава города попросил оформить инициативу в конкретное предложение и высказал готовность войти в состав рабочей группы по созданию первого вуза на Ямале.

На сегодняшний день в ЯНАО работает шесть колледжей и два техникума, где обучаются 6 385 студентов по 22 профессиям. Молодежь Ямала может получить профессии для нефтегазовой отрасли, геологии и геодезии, горного дела, машиностроения, электро- и теплоэнергетики, техники и технологии наземного транспорта, а также стать специалистами в образовании и медицине.

Высшее образование в округе представлено исключительно филиалами уральских и московских вузов. В последние несколько лет количество филиалов высших учебных заведений в ЯНАО резко сократилось. Так, в Ноябрьске остался официально работать только филиал Тюменского индустриального университета — «Ноябрьский институт нефти и газа» и представительство Университета Синергия (дистанционное обучение). А вот новоуренгойцам теперь доступно только средне-специальное образование, но зато в «Газпром колледж Уренгой».

Разговоры о создании своего высшего учебного заведения ведутся в округе давно. Прошлой осенью на расширенном заседании профильного департамента правительства ЯНАО чиновники опять рассматривали такую возможность. Одними из главных вопросов также звучали востребованность профессий, финансирование строительства, содержание учебного заведения и формирование педагогического состава.

Сергей Мороз
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