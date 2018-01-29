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Главные новости Курганской области
17:33  29 января 2018 0

Из-за бесснежья в Зауралье главный зимний праздник перенесли на весну

Клипарт , зимние виды спорта, экстремальный отдых, лыжи
Расчехлить лыжи зауральцам удастся только к мартуФото: Алексей Гущин © URA.RU

Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России — 2018» в Зауралье проведут в марте вместо февраля. Изменить дату пришлось из-за недостаточного уровня снежного покрова на территории региона.

При этом программа мероприятия не потерпит особых изменений, сообщили в пресс-службе управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. Более подробную информацию — дату, место проведения и окончательный перечень событий в рамках состязаний — пообещали озвучить позже.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. В прошлом году в ней приняли участие семьсот тысяч человек, в Зауралье — более двух с половиной тысяч. Проведение гонки по всей России запланировано на 10 февраля.

Отметим, в Курганской области этой зимой практически нет осадков. В связи с этим в декабре в один городов региона даже пришлось завозить снег, чтобы создать новогоднюю атмосферу. А жителей областной столицы не перестает удивлять уборка «невидимого» снега на городских улицах. По данным курганской метеостанции, высота снежного покрова на понедельник, 29 января, составляет 9 см, что гораздо ниже климатической нормы.

Вера Чернышева
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