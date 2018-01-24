Снега в этом году выпало в разы меньше, чем обычно
С начала зимы до 25 декабря 2017 года с улиц Кургана вывезено 12,4 тысячи тонн снега, это почти в четыре раза меньше, чем было запланировано изначально. На уборку улиц было потрачено 3,2 млн рублей. Такие цифры приведены в ответе администрации Кургана на запрос «URA.RU». Официальный ответ подготовил департамент развития городского хозяйства мэрии.
Ранее возмущение курганцев вызвали ролики, на которых коммунальные машины, выстроившись в ряд, убирали несуществующий снег. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, на середину декабря высота снежного покрова в Кургане едва достигла пяти сантиметров. По его подсчетам, выпало осадков 6 мм при норме 22 мм. С тех пор значительных снегопадов в регионе не было.