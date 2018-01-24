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24 января 2018
23 января 2018
18:48  24 января 2018 1

В мэрии Кургана рассказали, сколько потратили на вывоз «невидимого» снега

Разное. Курган, экскаватор, уборка снега, самосвал, грязный снег
Снега в этом году выпало в разы меньше, чем обычноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

С начала зимы до 25 декабря 2017 года с улиц Кургана вывезено 12,4 тысячи тонн снега, это почти в четыре раза меньше, чем было запланировано изначально. На уборку улиц было потрачено 3,2 млн рублей. Такие цифры приведены в ответе администрации Кургана на запрос «URA.RU». Официальный ответ подготовил департамент развития городского хозяйства мэрии.

Ранее возмущение курганцев вызвали ролики, на которых коммунальные машины, выстроившись в ряд, убирали несуществующий снег. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, на середину декабря высота снежного покрова в Кургане едва достигла пяти сантиметров. По его подсчетам, выпало осадков 6 мм при норме 22 мм. С тех пор значительных снегопадов в регионе не было.

Татьяна Жаткина
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