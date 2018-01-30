Прокуратура Курганской области направила представление на имя губернатора Алексея Кокорина с требованием наказать чиновников за отсутствие информации на портале ГИС ЖКХ. Документ имеется в распоряжении «URA.RU».
В письме за подписью областного прокурора Игоря Ткачева содержится требование привлечь к дисциплинарной ответственности трех директоров областных департаментов: Романа Ванюкова, Сергея Самойлова и Александра Константиновна. Также наказать требуют чиновников из департамента строительства и ЖКХ Бориса Чепурного и Алексея Малыгина, начальника областной жилищной инспекции Владимира Чупахина и «иных лиц».
«Проводимые департаментом и ГЖИ в 2017 году совещания не оказали должного влияния на поставщиков информации, о чем свидетельствует тот факт, что нарушения допускаются как управляющими организациями, (ТСЖ, ЖК, ЖСК), так и органами региональной власти», — говорится в представлении. Как сообщало «URA.RU», главы сельсоветов, к которым обращались с требованием предоставить необходимую информацию, жаловались на грубость чиновников.