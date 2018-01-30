{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Курганской области
11:32  30 января 2018 8

Прокуратура накажет курганских чиновников из-за ленивых подчиненных

Круглый стол на тему: «ЖКХ и городская среда
Прокуратура требует наказать Романа Ванюкова и его подчиненныхФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура Курганской области направила представление на имя губернатора Алексея Кокорина с требованием наказать чиновников за отсутствие информации на портале ГИС ЖКХ. Документ имеется в распоряжении «URA.RU».

В письме за подписью областного прокурора Игоря Ткачева содержится требование привлечь к дисциплинарной ответственности трех директоров областных департаментов: Романа Ванюкова, Сергея Самойлова и Александра Константиновна. Также наказать требуют чиновников из департамента строительства и ЖКХ Бориса Чепурного и Алексея Малыгина, начальника областной жилищной инспекции Владимира Чупахина и «иных лиц».

«Проводимые департаментом и ГЖИ в 2017 году совещания не оказали должного влияния на поставщиков информации, о чем свидетельствует тот факт, что нарушения допускаются как управляющими организациями, (ТСЖ, ЖК, ЖСК), так и органами региональной власти», — говорится в представлении. Как сообщало «URA.RU», главы сельсоветов, к которым обращались с требованием предоставить необходимую информацию, жаловались на грубость чиновников.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров