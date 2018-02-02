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02 февраля 2018
01 февраля 2018
31 января 2018
08:40  02 февраля 2018 10

Кондуктора, высадившего тюменскую школьницу на мороз из-за пяти рублей, вычислили по камерам

Трамвайный клипарт. Магнитогорск, кондуктор, проезд, плата
Кондуктор уже написал объяснительнуюФото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени нашли кондуктора, который высадил школьницу на мороз в середине января. Женщину вычислили по камерам видеонаблюдения в автобусе.

«Мы смотрели несколько записей, которые были сделаны в тот день, и ориентировались на данные, опубликованные в СМИ. По времени и месту посадки-высадки эта информация подходила под описание», — рассказал замдиректора транспортного предприятия Роман Шулепов, передает 72.ru. По его словам, в ТПАТП №1 обнаружили нарушения в должностной инструкции кондуктора, женщине сделали замечание, и она написала объяснительную. Материалы собственной проверки компании передали в Следственный комитет, который продолжает разбираться в ситуации.

Как писало «URA.RU» ранее, школьница пыталась доехать до бабушки, но на пересадке выяснилось, что ей не хватает пяти рублей. Тогда кондуктор высадил ее на мороз. В результате девятикласснице пришлось на остановке просить других пассажиров о помощи. Те помогли ей мелочью, и через несколько часов девочка смогла все-таки добраться до бабушки.

Отметим, ранее подобный случай произошел во Владимире: кондуктор высадил из автобуса на мороз девочку, у которой внезапно пошла кровь из носа. Ребенок оплатил проезд, однако сотрудница транспортного предприятия испугалась, что она могла запачкать сиденья, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Юрий Викторов
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