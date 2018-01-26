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26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Тюменской области
15:02  26 января 2018 0

Тюменская школьница после скандала встретится с кондуктором, который выгнал ее на мороз

Автобусный билет Курган, билет на автобус
На билет девочке не хватило пяти рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Конфликт с тюменской школьницей, которую выгнали на улицу из автобуса №55 в мороз, все еще проверяют следователи, прокуратура и перевозчики. Вероятнее всего, будет проведена очная ставка между девочкой и работниками маршрута, так как на данный момент никаких результатов проверка не дала, отмечает 72.ru.

Иинцидент произошел 13 января. Чтобы добраться до бабушки, на оплату проезда 15-летней девочке не хватило пяти рублей. Кондуктор, узнав об этом, высадила подростка на следующей остановке. В итоге школьница благополучно добралась до места назначения, попросив у прохожих недостающую сумму. Как писало «URA.RU», после сообщений о ситуации в СМИ прокуратура Ленинского округа Тюмени начала проверку.

Отметим, из-за аномальных холодов, которые держатся последние дни, в Тюмени отменили часть дневных автобусных рейсов. В частности, это коснулась направлений в Казахстан, Ханты-Мансийск и Тобольск. Экстремально низкие температуры уже даже стали причиной гибели людей на тюменских трассах.

Ксения Томашова
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