19:26 06 февраля 2018 0

Факты предстоящего банкротства разглядели эксперты Фото: «URA.RU»

Отзыв лицензии у Сибирского банка реконструкции и развития может обернуться для тюменских застройщиков разбирательствами по поводу финансирования терроризма и другой противоправной деятельности. Жесткие формулировки Центробанка в отношении СБРР говорят о существенных проблемах, за которыми грядут уголовные дела.

Финансовый аналитик из Екатеринбурга кандидат экономических наук Константин Селянин считает, что сегодняшняя ситуация по отзыву лицензии у Сибирского банка реконструкции и развития была очень необычной и следом за ней последует банкротство финансовой структуры: «Необычно, что Центробанк столь конкретно и категорично написал о причинах отзыва лицензии. В причине отзыва указано не только резкое ухудшение финансового положения банка, как всегда ЦБ пишет в своих формулировках, но и с чем это связано: крупные сделки с ценными бумагами, причем по мнению ЦБ, направленные на замену ликвидных активов безнадежными, а также хищение из кассы банка денежных средств». Аналитик уверен, далее последует не только процедура банкротства банка, но и оперативные мероприятия итогом которых станет возбуждение уголовного дела, поскольку в причинах указаны уголовно наказуемые действия.

Источник, знакомый с финансовой деятельностью банка и его взаимоотношениях с застройщиками, рассказал «URA.RU» на условиях анонимности, что СБРР предлагал своим клиентам выгодные условия по переводу денежной массы в наличные. Отсюда и такая популярность банка в среде застройщиков. По мнению Селянина, действия банка и застройщиков по обналичиванию средств в дальнейшем могут стать причиной серьезных проблем у тех и других.

«Это один из основных признаков, попадающий под законодательство о противодействии финансирования терроризма и другой противоправной деятельности, — сообщил аналитик. — Если речь идет о крупных объемах денежных средств, то процедура их обналичивания вызывает вопросы ее законности. Куда пошли большие наличные суммы? Никакой экономической целесообразности рассчитываться строительной организации наличкой нет».

Застройщики обналичивали здесь средства по выгодной цене Фото: «URA.RU»

По мнению Селянина, это вызовет вопросы правоохранительных органов. И в процессе разбирательства будут затронуты деяния не только самого банка, но и его ключевых клиентов. «Я думаю, история будет достаточно громкой, и за этим попадет под раздачу кто-то и из клиентов банка, который проводил такие операции. Как правило, ЦБ очень тщательно разбирается не только с проблемным банком, но и с теми операциями, которые были проведены за год до отзыва лицензии. Кстати, вопросы могут быть не только к юрлицам, но и физлицам», — подчеркнул Селянин и привел в пример ситуацию с банкротством Татфондбанка, когда регулятор подал иски, в том числе и к частным вкладчикам (физлицам), которые закрыли свои вклады незадолго до банкротства татарского банка.

Тем физлицам и индивидуальным предпринимателям, у кого сумма вклада не превышает 1 млн 400 тыс. рублей, беспокоится не стоит. Они получат свои средства не позднее 20 февраля, об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов. Остальные представители бизнес-сообщества и физические лица, у которых страховая сумма не покроет вклад, будут участвовать в общей процедуре банкротства. «Как показывает практика, они получат крайне немного из того, что у них находилось в банке до отзыва лицензии. Судя по тому, как звучала причина отзыва лицензии, у банка не много серьезных активов, которые можно было бы распродать, чтобы компенсировать вклады», — подчеркнул Селянин.

Напомним, что Центральный Банк России с 6 февраля отозвал лицензию у банка СБРР в связи с неисполнением кредитной организацией требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. О возбуждении уголовного дела по поводу хищения в банке пока не сообщается.