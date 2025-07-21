Ливень продлится на протяжении двух дней
На Тюмень 24 и 25 июля обрушатся сильные грозы. Такой прогноз дает метеорологический ресурс Gismeteo.
«24 и 25 июля. Грозы, объем осадков — до 25 миллиметров. Дневная температура воздуха — 21 градус по шкале Цельсия», — говорится в сообщении ресурса.
Отмечается, что скорость ветра в эти дни составит 7-8 метров в секунду. Результат многолетних наблюдений показывает, что 25 миллиметров осадков составляют около трети месячной нормы.
Прогноз погоды в Тюмени на 10 дней
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