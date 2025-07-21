21 июля 2025

На Тюмень обрушатся грозы. Скрин

Синоптики предсказали в Тюмени сильную двухдневную грозу 24 и 25 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень продлится на протяжении двух дней
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На Тюмень 24 и 25 июля обрушатся сильные грозы. Такой прогноз дает метеорологический ресурс Gismeteo.

«24 и 25 июля. Грозы, объем осадков — до 25 миллиметров. Дневная температура воздуха — 21 градус по шкале Цельсия», — говорится в сообщении ресурса. 

Отмечается, что скорость ветра в эти дни составит 7-8 метров в секунду. Результат многолетних наблюдений показывает, что 25 миллиметров осадков составляют около трети месячной нормы. 

Прогноз погоды в Тюмени на 10 дней
Прогноз погоды в Тюмени на 10 дней
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На Тюмень 24 и 25 июля обрушатся сильные грозы. Такой прогноз дает метеорологический ресурс Gismeteo. «24 и 25 июля. Грозы, объем осадков — до 25 миллиметров. Дневная температура воздуха — 21 градус по шкале Цельсия», — говорится в сообщении ресурса.  Отмечается, что скорость ветра в эти дни составит 7-8 метров в секунду. Результат многолетних наблюдений показывает, что 25 миллиметров осадков составляют около трети месячной нормы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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