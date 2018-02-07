{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Руководство УВЗ пыталось скрыть суд с рабочими, которым урезали зарплаты
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 февраля 2018
19:02  07 февраля 2018 0

Посол Украины похвастался, что «вправил мозги» немецким депутатам за Крым

Андрей Мельник остался доволен результатом и уверен в раскаянии депутатовФото: личная страница Андрея Мельника в «Твиттере»

Украинский посол в Германии Андрей Мельник похвастался, что отчитал немецких парламентариев за поездку в Крым. Правда, сами депутаты об этом еще не знают.

О воспитательной лекции, которую Мельник устроил парламентариям, посол рассказал на своей странице в Twitter. «Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию — вправил мозги руководству фракции AfD в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии за противозаконный вояж в Крым их авантюрных коллег», — цитирует посла Nation News.

Как отмечает телеканал RT, судя по всему политик остался доволен результатом. По его словам, «холодный душ сработал. Партия публично отмежевалась от этого». Но курьезность этому заявлению придает тот факт, что сами депутаты еще не вернулись с полуострова — официально их поездка завершается только 9 февраля.

Делегация немецких парламентариев прибыла в Крым 3 февраля. Там депутаты сделали несколько заявлений, в том числе похвалили местные дороги и высказались за отмену санкций, напоминает «Национальная служба новостей». Не родине их не все одобрили: германский кабмин, к примеру, осудил инициативу парламентариев.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров