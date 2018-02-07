Украинский посол в Германии Андрей Мельник похвастался, что отчитал немецких парламентариев за поездку в Крым. Правда, сами депутаты об этом еще не знают.
О воспитательной лекции, которую Мельник устроил парламентариям, посол рассказал на своей странице в Twitter. «Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию — вправил мозги руководству фракции AfD в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии за противозаконный вояж в Крым их авантюрных коллег», — цитирует посла Nation News.
Как отмечает телеканал RT, судя по всему политик остался доволен результатом. По его словам, «холодный душ сработал. Партия публично отмежевалась от этого». Но курьезность этому заявлению придает тот факт, что сами депутаты еще не вернулись с полуострова — официально их поездка завершается только 9 февраля.
Делегация немецких парламентариев прибыла в Крым 3 февраля. Там депутаты сделали несколько заявлений, в том числе похвалили местные дороги и высказались за отмену санкций, напоминает «Национальная служба новостей». Не родине их не все одобрили: германский кабмин, к примеру, осудил инициативу парламентариев.