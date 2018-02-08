18:30 08 февраля 2018 0

Депутаты от ЛДПР недоумевают, почему сомнительных претендентов не сняли с рассмотрения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы от оппозиционных партий недовольны новыми назначениями на должности мировых судей. На сегодняшнем заседании обсуждались кандидатуры, которые предложил думский комитет по государственному строительству и местному самоуправлению. Из шести претендентов наибольшее число вопросов вызвали два человека, которые будут работать судьями в Тюменском районе.

Первой под раздачу попала Елена Дягилева, которую рекомендовали на должность мирового судьи судебного участка №3 Тюменского судебного района. При утвердительном решении депутатов она займет свою должность на десять лет.

Владимир Ульянов заступился за будущего мирового судью Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат от ЛДПР Артем Зайцев напомнил присутствующим в зале, что перед назначением кандидатов в мировые судьи и их родственников проверяют на причастность к правонарушениям и все выявленные факты предоставляют в виде справки. «По имеющейся у нас информации, у вашего брата есть определенные задолженности, также он являлся федеральным судьей, и насколько я понимаю, свою деятельность не продолжает. Как вы можете это объяснить?» — обратился Зайцев к Дягилевой. Женщина сообщила, что у нее «сложные семейные обстоятельства», с братом она давно не общается, поэтому ничего о штрафах и задолженностях родственника не знает.

Коллега Зайцева по партии Глеб Трубин добавил, что, согласно документам, отец Дягилевой привлекался к административной ответственности, а на ее сына налагались штрафы. «Эти люди должны быть с безупречной репутацией, с высшим юридическим и профессиональным мастерством. Кандидатура была рассмотрена в безальтернативном варианте, конкуренции не было, хотя мы знаем, что должность судьи всегда была престижной. С учетом этого фракция ЛДПР поддерживать кандидатуру не будет и предлагает коллегам ее не рассматривать», — заявил Трубин.

За женщину вступился депутат-единоросс Владимир Ульянов, который является заместителем председателя комитета, предложившего кандидатов на должности судей. Он подчеркнул, что вынесению вопроса на заседание облдумы предшествовало «сито квалификационной коллегии», которое Дягилева успешно прошла: «Здесь нет никаких административных проступков со стороны кандидата».

«Простите, но если мы будем сейчас вспоминать наших братьев и сестер, троюродных дядей… Нельзя собирать всех родственников и вешать на кандидата, к человеку надо относиться с уважением»,

Несмотря на жаркую дискуссию о компетентности судей, депутаты в большинстве проголосовали «за» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— призвал Ульянов. Депутат также отметил, что отсутствие конкурентов — это вопрос уже не к претенденту на место судьи. Точку зрения Владимира Ульянова поддержали однопартийцы Сергей Романов и Фуат Сайфитдинов. Последний рассказал, что Елена Дягилева ранее уже работала в должности мирового судьи в течение трех лет и имеет на этом поприще «серьезные заслуги и достижения». Несмотря на жаркую дискуссию, большинство депутатов проголосовало за кандидатуру Дягилевой.

После этого инициативу у либерал-демократов перехватила «красная леди» тюменской политики. При обсуждении кандидата в мировые судьи судебного участка №5 Тюменского судебного района Сергея Киселева первый секретарь регионального обкома КПРФ Тамара Казанцева резко высказалась в отношении него.

«Я ознакомилась с вашей справкой и поняла, что вы — нарушитель, и ваши родственники. Кроме всего прочего, есть коррупционная составляющая, потому что ваш брат работает непростым чиновником в администрации Тюменского района. У меня это вызывает большие сомнения. Какие административные штрафы вы лично оплачивали?» — поинтересовалась Казанцева. Сергей Киселев сообщил, что в 2014 году он припарковался в неположенном месте. Его, как и Дягилеву, большинством голосов утвердили на должность судьи сроком на десять лет.

Тамара Казанцева подозревает претендента на престижную должность в коррупции Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат Глеб Трубин сообщил «URA.RU», что обычно в спорных ситуациях кандидатуру снимают с рассмотрения и проводят дополнительную проверку, но в данном случае его коллеги почему-то предпочли «быстренько проголосовать».

«Что мы видим в ситуации с Еленой Дягилевой? Во-первых, в справке не указали брата, который тоже являлся судьей и находится в числе должников. Подозрительно, знаете: брат судья, сестра судья, она говорит, что с ним не общается. Плюс сын с задолженностями, плюс отец с административными правонарушениями, непонятно какими. Первый, второй, третий факт — и картина получается не самая нарядная», — предположил он. По его словам, за последнее время на думских заседаниях не отклонили ни одного судью.

«Кого дают — всех назначаем. Понятно, что есть внутреннее сито отбора, где работают профессионалы. Но у депутатов есть право задавать вопросы и голосовать. Каждый распоряжается этим правом по-своему»,

— подчеркнул Трубин.

Артем Зайцев напомнил об инциденте с претенденткой на должность мирового судьи Марией Числовой, которая использовала на личном автомобиле госномера с эффектом, позволяющим избежать фиксации фотокамерами. «Тогда было принято решение отозвать кандидатуру, а ее тут уже утвердили. Я думаю, коллегам надо сделать выводы и не торопиться назначать», — подытожил он.