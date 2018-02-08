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Главные новости Тюменской области
18:30  08 февраля 2018 0

«Вы и ваши родственники — нарушители!» Тюменских депутатов возмутил выбор кандидатов в мировые судьи

Заседание тюменской областной думы. Тюмень, трубин глеб, зайцев александр, садовников денис
Депутаты от ЛДПР недоумевают, почему сомнительных претендентов не сняли с рассмотренияФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы от оппозиционных партий недовольны новыми назначениями на должности мировых судей. На сегодняшнем заседании обсуждались кандидатуры, которые предложил думский комитет по государственному строительству и местному самоуправлению. Из шести претендентов наибольшее число вопросов вызвали два человека, которые будут работать судьями в Тюменском районе.

Первой под раздачу попала Елена Дягилева, которую рекомендовали на должность мирового судьи судебного участка №3 Тюменского судебного района. При утвердительном решении депутатов она займет свою должность на десять лет.

Комитет по аграрной политике Областной думы. Сентябрь 2015. Тюмень, ульянов владимир
Владимир Ульянов заступился за будущего мирового судью
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат от ЛДПР Артем Зайцев напомнил присутствующим в зале, что перед назначением кандидатов в мировые судьи и их родственников проверяют на причастность к правонарушениям и все выявленные факты предоставляют в виде справки. «По имеющейся у нас информации, у вашего брата есть определенные задолженности, также он являлся федеральным судьей, и насколько я понимаю, свою деятельность не продолжает. Как вы можете это объяснить?» — обратился Зайцев к Дягилевой. Женщина сообщила, что у нее «сложные семейные обстоятельства», с братом она давно не общается, поэтому ничего о штрафах и задолженностях родственника не знает.

Коллега Зайцева по партии Глеб Трубин добавил, что, согласно документам, отец Дягилевой привлекался к административной ответственности, а на ее сына налагались штрафы. «Эти люди должны быть с безупречной репутацией, с высшим юридическим и профессиональным мастерством. Кандидатура была рассмотрена в безальтернативном варианте, конкуренции не было, хотя мы знаем, что должность судьи всегда была престижной. С учетом этого фракция ЛДПР поддерживать кандидатуру не будет и предлагает коллегам ее не рассматривать», — заявил Трубин.

За женщину вступился депутат-единоросс Владимир Ульянов, который является заместителем председателя комитета, предложившего кандидатов на должности судей. Он подчеркнул, что вынесению вопроса на заседание облдумы предшествовало «сито квалификационной коллегии», которое Дягилева успешно прошла: «Здесь нет никаких административных проступков со стороны кандидата».

«Простите, но если мы будем сейчас вспоминать наших братьев и сестер, троюродных дядей… Нельзя собирать всех родственников и вешать на кандидата, к человеку надо относиться с уважением»,

Заседание тюменской областной думы. Тюмень, морев сергей, конев юрий, депутаты тюменской областной думы, депутаты облдумы
Несмотря на жаркую дискуссию о компетентности судей, депутаты в большинстве проголосовали «за»
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— призвал Ульянов. Депутат также отметил, что отсутствие конкурентов — это вопрос уже не к претенденту на место судьи. Точку зрения Владимира Ульянова поддержали однопартийцы Сергей Романов и Фуат Сайфитдинов. Последний рассказал, что Елена Дягилева ранее уже работала в должности мирового судьи в течение трех лет и имеет на этом поприще «серьезные заслуги и достижения». Несмотря на жаркую дискуссию, большинство депутатов проголосовало за кандидатуру Дягилевой.

После этого инициативу у либерал-демократов перехватила «красная леди» тюменской политики. При обсуждении кандидата в мировые судьи судебного участка №5 Тюменского судебного района Сергея Киселева первый секретарь регионального обкома КПРФ Тамара Казанцева резко высказалась в отношении него.

«Я ознакомилась с вашей справкой и поняла, что вы — нарушитель, и ваши родственники. Кроме всего прочего, есть коррупционная составляющая, потому что ваш брат работает непростым чиновником в администрации Тюменского района. У меня это вызывает большие сомнения. Какие административные штрафы вы лично оплачивали?» — поинтересовалась Казанцева. Сергей Киселев сообщил, что в 2014 году он припарковался в неположенном месте. Его, как и Дягилеву, большинством голосов утвердили на должность судьи сроком на десять лет.

Комитет по аграрной политике Областной думы. Сентябрь 2015. Тюмень, казанцева тамара
Тамара Казанцева подозревает претендента на престижную должность в коррупции
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат Глеб Трубин сообщил «URA.RU», что обычно в спорных ситуациях кандидатуру снимают с рассмотрения и проводят дополнительную проверку, но в данном случае его коллеги почему-то предпочли «быстренько проголосовать».

«Что мы видим в ситуации с Еленой Дягилевой? Во-первых, в справке не указали брата, который тоже являлся судьей и находится в числе должников. Подозрительно, знаете: брат судья, сестра судья, она говорит, что с ним не общается. Плюс сын с задолженностями, плюс отец с административными правонарушениями, непонятно какими. Первый, второй, третий факт — и картина получается не самая нарядная», — предположил он. По его словам, за последнее время на думских заседаниях не отклонили ни одного судью.

«Кого дают — всех назначаем. Понятно, что есть внутреннее сито отбора, где работают профессионалы. Но у депутатов есть право задавать вопросы и голосовать. Каждый распоряжается этим правом по-своему»,

— подчеркнул Трубин.

Артем Зайцев напомнил об инциденте с претенденткой на должность мирового судьи Марией Числовой, которая использовала на личном автомобиле госномера с эффектом, позволяющим избежать фиксации фотокамерами. «Тогда было принято решение отозвать кандидатуру, а ее тут уже утвердили. Я думаю, коллегам надо сделать выводы и не торопиться назначать», — подытожил он.

Дарья Казакова
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