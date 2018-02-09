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09 февраля 2018
08 февраля 2018
07 февраля 2018
11:00  09 февраля 2018 17

Тюменец смыл новорожденных котят в унитаз. Они пищали на весь дом

Хозяин решил избавиться от потомства кошки жестоким способомФото: pxhere.com

Мужчина в Тюмени пытался утопить новорожденных котят, смыв их в унитаз. Однако они застряли в канализации, издавая жалобный писк на весь дом. Инцидент произошел в доме №112\3 по улице Кремлевской.

Жители дома уже пожаловались в управляющую компанию. В УК «Русь» корреспонденту «URA.RU» рассказали, что в подъездах и так висят правила пользования канализацией, однако после «вопиющего случая» на стенах разместили еще одно разъяснение, вместе с которым описали конкретно этот инцидент.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, как житель Ямала ищет по объявлениям котят, а затем кормит ими змею. Активисты утверждают, что он даже хвастался своими жестокими действиями и насмехался над людьми, которые отдавали ему животных, ничего не подозревая.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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