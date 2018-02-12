В Курганской области родственники пенсионерки, которая получила тяжелые травмы в аварии, добиваются наказания для водителя, который, по их мнению, спровоцировал ДТП. Областной суд оправдал мужчину, несмотря на то что в суде первой инстанции его приговорили к реальному сроку.
О произошедшем жительница Курганской области Людмила Токушева поведала в группе «ВКонтакте» «Инцидент | Курган». По ее рассказу, страшная авария случилась днем 4 августа прошлого года между деревней Ягодной и селом Чимеево в Белозерском районе. ВАЗ-2107 пожилых супругов, пытаясь избежать столкновения с Chevrolet Lanos, который «хаотично» передвигался по дороге, выехал на встречку и принял влево. В этот момент водитель иномарки, который был пьян, решил вернуться в свою полосу, где и произошло столкновение.
В результате ДТП пенсионерка получила множественные переломы. Белозерский районный суд признал, что водитель Chevrolet Lanos находился в состоянии опьянения, и вынес ему наказание по части 2 статьи 264 УК РФ — год и семь месяцев в колонии-поселении, а также присудил выплату в размере 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Однако мужчина согласился с приговором лишь частично и попросил заменить ему наказание на условное, так как у него на иждивении находятся жена-инвалид и трое маленьких детей.
11 января 2018 года Курганский областной суд полностью оправдал мужчину за отсутствием состава преступления. По мнению суда, водитель «семерки», завидев опасность на своей полосе, вовремя не снизил скорость и не остановился. Вместо этого пенсионер выехал на полосу встречного движения, что и стало причиной ДТП. «Тем самым нарушение пунктов 1.4, 2.7, 9.1 Правил дорожного движения не состоит в прямой причинной связи с дорожно-транспортным происшествием и наступившими последствиями», — говорится в судебном решении.
Родственники с таким вердиктом категорически не согласны и намерены бороться за справедливость. Как пояснила «URA.RU» Людмила Токушева, они уже подали кассационную жалобу. Дата очередного рассмотрения дела пока неизвестна.