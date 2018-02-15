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15 февраля 2018
14 февраля 2018
Главные новости Курганской области
16:21  15 февраля 2018 0

Приставы спасли курганцу жизнь, а потом потребовали рассчитаться по долгам

Разное. Курган, фссп, федеральное кузначейство, автомобиль судебных приставов
После чудесного спасения мужчину отвезли на строгую беседуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане судебные приставы, приехавшие домой к должнику, случайно спасли его от пожара. Они почувствовали запах гари из комнаты в общежитии, где проживал уклонист по алиментам, и решили войти, несмотря на то, что на стук в дверь никто не ответил.

Как рассказали в управления ФССП по Курганской области, оказавшись в помещении, сотрудники ведомства увидели, что комната полностью заполнена едким дымом, а на кровати спит молодой человек. Приставы отключили удлинитель, от которого работали обогреватель и плитка, и открыли окна. Оказалось, что дым шел от гороховой каши, которая к приходу гостей уже превратилась в уголь.

Молодого человека растолкали. Он оказался с похмелья и не сразу понял, что произошло. «Блин, какая каша пропала!» — цитирует его первые слова пресс-служба ведомства. После чудесного спасения должника доставили к судебному приставу-исполнителю для строгой беседы.

Вера Чернышева
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