Приставы спасли курганцу жизнь, а потом потребовали рассчитаться по долгам

В Кургане судебные приставы, приехавшие домой к должнику, случайно спасли его от пожара. Они почувствовали запах гари из комнаты в общежитии, где проживал уклонист по алиментам, и решили войти, несмотря на то, что на стук в дверь никто не ответил.
Как рассказали в управления ФССП по Курганской области, оказавшись в помещении, сотрудники ведомства увидели, что комната полностью заполнена едким дымом, а на кровати спит молодой человек. Приставы отключили удлинитель, от которого работали обогреватель и плитка, и открыли окна. Оказалось, что дым шел от гороховой каши, которая к приходу гостей уже превратилась в уголь.
Молодого человека растолкали. Он оказался с похмелья и не сразу понял, что произошло. «Блин, какая каша пропала!» — цитирует его первые слова пресс-служба ведомства. После чудесного спасения должника доставили к судебному приставу-исполнителю для строгой беседы.