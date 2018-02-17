{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Скандал с Рыбкой создал Потанин. Собчак тайно ездила на Урал. У Тунгусова — личный официант-министр
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:39  17 февраля 2018 0

«Это был рейдерский захват». Россия подает в суд на США из-за дипсобственности

Всероссийский конкурс управленцев
Лавров отметил ухудшившееся отношения между Россией и СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская Федерация запускает судебные иски в США в связи с изъятием дипломатической собственности РФ на территории Штатов. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также выразил сожаление, что за время президентства Дональда Трампа российско-американские отношения продолжали ухудшаться.

«Конечно, печально, что при Дональде Трампе за более чем год его президентства наши отношения не улучшились по сравнению с тем, что было в период демократической администрации. Даже в известной степени ухудшились. Я имею в виду, конечно же, отъем, рейдерский захват нашей дипломатической собственности, что противоречит не только Венским конвенциям, но и всем принципам, на которых зиждется американская конституция и общество — частная собственность священна. Это положение было попрано, и мы сейчас запускаем, как уже говорили, судебные иски в США», — цитирует RT слова Лаврова.

Ранее стало известно, что американская сторона нарушает неприкосновенность заблокированной дипломатической российской собственности. Послу РФ Анатолию Антонову не позволили войти в здания, принадлежащие Российской Федерации, чтобы проконтролировать состояние внутренних помещений

В сентябре 2017 года по требованию госдепартамента США помещения российского генерального консульства в Сан-Франциско, а также торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке передали под контроль американцев. Госдеп требовал закрыть эти объекты в ответ на предложение России сократить численность дипломатов США на территории РФ. В результате для российских дипломатов доступ в здание генконсульства стал невозможен. В свою очередь Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд. Представлять интересы Москвы будет компания White and Case, которая осуществляла юридическую помощь в тяжбах с «ЮКОСом», напоминает «Русская планета».

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров