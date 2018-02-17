08:39 17 февраля 2018 0

Лавров отметил ухудшившееся отношения между Россией и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская Федерация запускает судебные иски в США в связи с изъятием дипломатической собственности РФ на территории Штатов. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также выразил сожаление, что за время президентства Дональда Трампа российско-американские отношения продолжали ухудшаться.

«Конечно, печально, что при Дональде Трампе за более чем год его президентства наши отношения не улучшились по сравнению с тем, что было в период демократической администрации. Даже в известной степени ухудшились. Я имею в виду, конечно же, отъем, рейдерский захват нашей дипломатической собственности, что противоречит не только Венским конвенциям, но и всем принципам, на которых зиждется американская конституция и общество — частная собственность священна. Это положение было попрано, и мы сейчас запускаем, как уже говорили, судебные иски в США», — цитирует RT слова Лаврова.

Ранее стало известно, что американская сторона нарушает неприкосновенность заблокированной дипломатической российской собственности. Послу РФ Анатолию Антонову не позволили войти в здания, принадлежащие Российской Федерации, чтобы проконтролировать состояние внутренних помещений

В сентябре 2017 года по требованию госдепартамента США помещения российского генерального консульства в Сан-Франциско, а также торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке передали под контроль американцев. Госдеп требовал закрыть эти объекты в ответ на предложение России сократить численность дипломатов США на территории РФ. В результате для российских дипломатов доступ в здание генконсульства стал невозможен. В свою очередь Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд. Представлять интересы Москвы будет компания White and Case, которая осуществляла юридическую помощь в тяжбах с «ЮКОСом», напоминает «Русская планета».