В Каргапольском районе Курганской области в огне погибли два человека. Это уже третий пожар с трагическим исходом на Урале за минувшие выходные.
Как рассказали в региональном СУ СК РФ, возгорание произошло вечером 18 февраля в одном из частных домов села Окуневское. После тушения пожара в помещении обнаружили тела 61-летнего хозяина дома и его 63-летнего гостя.
Предварительной причиной смерти мужчин названо отравление угарным газом. Трагедия, по мнению следователей, случилась из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертиз. «По результатам доследственной проверки следственными органами будет принято законное решение», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге при пожаре в квартире погибли трое маленьких детей. После тушения пожара в Пермском крае спасатели обнаружили тела двухлетней девочки и четырехлетнего мальчика. А в Челябинской области 81-летняя старушка пожертвовала собой, чтобы спасти от огня трех праправнуков.