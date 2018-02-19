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Главные новости Курганской области
13:52  19 февраля 2018 0

Урал захлестнула волна трагических пожаров. Новые жертвы — в Курганской области

Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, пожар, вечер, ночной, огонь
Следователи считают, что погибшие были неаккуратны при куренииФото: Карина Ванеш © URA.RU

В Каргапольском районе Курганской области в огне погибли два человека. Это уже третий пожар с трагическим исходом на Урале за минувшие выходные.

Как рассказали в региональном СУ СК РФ, возгорание произошло вечером 18 февраля в одном из частных домов села Окуневское. После тушения пожара в помещении обнаружили тела 61-летнего хозяина дома и его 63-летнего гостя.

Предварительной причиной смерти мужчин названо отравление угарным газом. Трагедия, по мнению следователей, случилась из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертиз. «По результатам доследственной проверки следственными органами будет принято законное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге при пожаре в квартире погибли трое маленьких детей. После тушения пожара в Пермском крае спасатели обнаружили тела двухлетней девочки и четырехлетнего мальчика. А в Челябинской области 81-летняя старушка пожертвовала собой, чтобы спасти от огня трех праправнуков.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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