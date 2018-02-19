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Главные новости Челябинской области
12:32  19 февраля 2018 4

На Южном Урале 81-летняя старушка пожертвовала собой, спасая праправнуков из горящего дома

Открытая лицензия от 09.09.2016. Пенсионеры, старость, старая рука
Женщина спасла жизни трех малышейФото: pixabay.com © URA.RU

Жительница Челябинской области, 81-летняя пенсионерка, пожертвовала своей жизнью и спасла от огня трех маленьких праправнуков. Пожар произошел в Увельском районе, в частном доме. По предварительным данным, в пристройке здания загорелась электропроводка.

Дети получили ожоги, но остались живы. Семья неблагополучной не значилась, пишет «Первый областной» со ссылкой на региональное ГУ МЧС. Погибшая пожилая женщина знала правила пожарной безопасности, однако этого оказалось недостаточно.

«Нужны дополнительные меры, например, установка в жилье автономных дымовых пожарных извещателей, первичных средств пожаротушения, нужна ревизия домов, где требуется замена электропроводки, ремонт печного отопления», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что некоторые семьи бесплатно снабдят пожарными извещателями, о чем распорядился губернатор Борис Дубровский.

Ранее в Пермском крае при пожаре в частном доме погибли двое детей, которые находились там одни, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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