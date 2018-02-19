В Пермском крае заживо сгорели два ребенка

Двое маленьких детей погибли в результате пожара в деревне Лызиб Соликамского района Пермского края. Трагедия произошла в воскресенье, 18 февраля, около 19:00 на улице Октябрьской, в частном доме.
«К месту происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Всего для ликвидации возгорания на место ЧП выдвинулись 29 человек личного состава и 12 единиц техники. Пожар потушили к 20:25.
По предварительным данным, в пожаре погибли два ребенка — двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик. Они находились дома одни. Ранее на пожаре, который случился в Екатеринбурге вечером 18 февраля, погибли трое детей. Их пьяные родители выжили.