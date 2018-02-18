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Главные новости Свердловской области
21:34  18 февраля 2018 4

Трое малолетних детей погибли во время пожара на Урале. Их пьяные родители выжили

Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожар, огонь
Их родители быль пьяны. (фото архивное)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кировском районе Екатеринбурга три ребенка погибли во время пожара. Их родители с отравлением продуктами горения были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Информация о пожаре в многоквартирном доме № 7 по ул. Сиреневый бульвар поступила вечером 18 февраля. Во время тушения огня были обнаружены тела трехлетнего мальчика и двухлетней девочки. Также из квартиры эвакуировали пятилетнего мальчика, но спасти его не удалось, он скончался по дороге в больницу.

Родители в состоянии алкогольного опьянения были госпитализированы, вместе с ними в больницу увезли их знакомую, которая, очевидно, выпивала вместе с ними. Семья не состояла на учете как неблагополучная.

Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности троим лицам). Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры.

Виктор Жуков
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