В Кировском районе Екатеринбурга три ребенка погибли во время пожара. Их родители с отравлением продуктами горения были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Информация о пожаре в многоквартирном доме № 7 по ул. Сиреневый бульвар поступила вечером 18 февраля. Во время тушения огня были обнаружены тела трехлетнего мальчика и двухлетней девочки. Также из квартиры эвакуировали пятилетнего мальчика, но спасти его не удалось, он скончался по дороге в больницу.
Родители в состоянии алкогольного опьянения были госпитализированы, вместе с ними в больницу увезли их знакомую, которая, очевидно, выпивала вместе с ними. Семья не состояла на учете как неблагополучная.
Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности троим лицам). Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры.