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Главные новости Курганской области
13:40  20 февраля 2018 4

Житель Зауралья инсценировал собственную смерть, чтобы не платить по кредитам

Клипарт 3. Нижневартовск., река, природа, рыбалка, водоем
Мужчину, исчезнувшего во время рыбалки, искали почти годФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Курганской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Кетовского района и его гражданской жены — их подозревают в покушении на мошенничество в сфере страхования в крупном размере. Мужчина притворялся мертвым, чтобы не платить долги по кредитам, а его подруга жизни активно помогала ему в обмане.

Как рассказали в прокуратуре Курганской области, в апреле прошлого года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 47-летнего жителя села Колесниково. Его гражданская жена пояснила, что мужчина отправился рыбачить на лодке на реку Тобол и домой не вернулся. Спустя два дня на берегу водоема обнаружили куртку, шапку, удочку и насос, принадлежащие исчезнувшему гражданину.

Мужчину искали вплоть до февраля текущего года, при этом его жена несколько раз обращалась с жалобами в районную прокуратуру, полицию и Следственный комитет, заявляя, что пропавшего плохо ищут, и требовала возбудить уголовное дело по статье «убийство». В ноябре родственники мужчины обратились в суд для признания его умершим и получили свидетельство о смерти.

Когда стражи порядка выяснили, что у пропавшего имеется более двух миллионов рублей долгов перед банками в Кургане, они заподозрили мужчину и его гражданскую жену в афере. Кроме того, оказалось, что жизнь селянина застрахована и родственникам полагается компенсационная выплата в размере 1 миллиона 692 тысяч рублей.

Догадки правоохранителей оказались небеспочвенны: в начале февраля мужчину заметили живым и невредимым у дома его гражданской жены в селе Лесниково. Теперь хитрецам грозит наказание вплоть для лишения свободы на срок до шести лет.

Вера Чернышева
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