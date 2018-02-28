УФАС запретила дискриминацию на тюменском автовокзале

Автовокзал Тюмени проиграл очередной суд региональному УФАС. Арбитраж оставил в силе решение о нарушении ГБУ ТО «Объединение АВиАС» закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тюменской области.
На незаконность взимаемой автовокзалом платы за продажу билетов на пригородные рейсы антимонопольщикам ранее пожаловались сами перевозчики. В ходе проверки ведомства выяснилось, что автобусники платят автовокзалу за реализацию билетов через его кассы в процентном соотношении. Получалось так, что перевозчики, у которых маршруты длиннее и билеты на них стоят дороже, платят за услуги автовокзала больше, чем перевозчики, у которых маршруты короче. «Это приводит к дискриминации одних перевозчиков по сравнению с другими, так как ставит их в неравное положение друг с другом», — объяснил претензию руководитель регионального УФАС Игорь Веретенников.
В отношении ГБУ ТО «Объединение АВиАС» было возбуждено дело, суд встал на сторону антимонопольщиков. Автовокзалу предписали устранить нарушение и выплатить штраф — 325 тысяч рублей. Апелляционный арбитраж подтвердил решение предыдущей инстанции.