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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Курганской области
13:58  01 марта 2018 2

Губернатора просят перестать «карать» за использование герба Курганской области

Разное. Курган, курган, герб города
Парламентарии считают, что за использование местного герба без разрешения наказывать не нужноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Молодые парламентарии Курганской области попросили губернатора Алексея Кокорина рассмотреть инициативу изменения местного закона о гербе и флаге. По их мнению, эти символы нужно популяризировать, а не принимать карательные меры к тем, кто их использует.

Как уточняется в письме Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе главе региона (есть в распоряжении «URA.RU»), некоторые организации, предприниматели и обычные граждане размещают герб на различной продукции без разрешения, тем самым нарушая закон. Авторы письма уверены, что это не должно влечь за собой карательные меры, и просят изменить законодательство. Они добавляют, что на протяжении многих лет герб используется в том числе на бланках молодежного парламента и фасадах зданий муниципальных органов, хотя законом это не предусмотрено.

Использование герба должно быть под запретом, только если предусматривается надругательство над ним, говорится в письме. «Мы считаем, что в целях гражданского и патриотического воспитания населения, а также для популяризации государственных символов Курганской области необходимо разрешить и даже стимулировать самое широкое использование изображения герба Курганской области», — резюмируют парламентарии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что молодежная палата предложила проводить в школах и колледжах Зауралья занятия физкультурой с чемпионами мира в роли учителей. Уже в феврале чемпионы посетят 23 учебных заведения в Кургане.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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