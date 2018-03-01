Срок до десяти лет грозит жительнице Нового Уренгоя, занимавшейся перевозкой наркотиков. К «участию» в преступном бизнесе она сумела привлечь собственного грудного ребенка.
Автомобиль, за рулем которого сидела 27-летняя женщина, полицейские остановили 15 февраля. При досмотре машины и личном обыске у его хозяйки обнаружили несколько прозрачных пакетов с наркотиками растительного и искусственного происхождения, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ЯНАО. При этом, как дополняет sever-press.ru, несколько свертков с «веществами» обнаружили в подгузниках ребенка.
Общая масса изъятых наркотиков составила почти 2 грамма, в связи с чем возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение наркотического средства в крупном размере»). Перевозчице грозит до 10 лет лишения свободы, уточнили в полиции.