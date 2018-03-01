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Главные новости Ямала
17:27  01 марта 2018 0

Жительнице Ямала грозит 10 лет за наркотики в подгузниках младенца. ФОТО

Клипарты. Сургут, полиция
«Вещества» спрятали на теле грудного младенцаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Срок до десяти лет грозит жительнице Нового Уренгоя, занимавшейся перевозкой наркотиков. К «участию» в преступном бизнесе она сумела привлечь собственного грудного ребенка.

Автомобиль, за рулем которого сидела 27-летняя женщина, полицейские остановили 15 февраля. При досмотре машины и личном обыске у его хозяйки обнаружили несколько прозрачных пакетов с наркотиками растительного и искусственного происхождения, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ЯНАО. При этом, как дополняет sever-press.ru, несколько свертков с «веществами» обнаружили в подгузниках ребенка.

Общая масса изъятых наркотиков составила почти 2 грамма, в связи с чем возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение наркотического средства в крупном размере»). Перевозчице грозит до 10 лет лишения свободы, уточнили в полиции.

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Фото: пресс-служба УМВД по ЯНАО

Владимир Васин
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