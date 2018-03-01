Минкультуры поделилось пиратской копией «Смерти Сталина»

Министерство культуры отправило в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ссылку на фильм «Смерть Сталина» из соцсетей. Совет просил предоставить копию снятой с проката картины для проведения экспертизы.
«По вопросу просмотра фильма следует обратиться к правовладельцу фильма на территории Российской Федерации — ООО „Вольгафильм“. Министерство культуры Российской Федерации не располагает цифровыми копиями фильмов. Указанный фильм находится в открытом доступе и его можно посмотреть по ссылке», — цитирует РАПСИ ответ замминистра культуры Сергея Обрывалина на имя председателя СПЧ Михаила Федотова.
Обрывалин в письме также оставил ссылку на копию фильма в «Одноклассниках». Ранее СПЧ запросил у Минкульта фильм «Смерть Сталина», чтобы составить собственное представление о содержании скандальной картины.
Фильм «Смерть Сталина» повествует о последних часах жизни лидера СССР Иосифа Виссарионовича Сталина и политической борьбе за власть ближайшего окружения «вождя народов» сразу после его кончины в 1953 году.
Министерство культуры РФ в январе 2018 года отозвало прокатное удостоверение у франко-британской комедии. Ведомство нашло в картине признаки экстремизма, многие российские кинодеятели посчитали фильм оскорбительным. Московский кинотеатр нарушил запрет. За что Министерство культуры пригрозило наказать прокатчиков.
Министр культуры РФ Владимир Мединский написал в Twitter, что фильм «Смерть Сталина» был снят в Киеве. Он назвал эту новость символичной.