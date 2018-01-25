22:45 25 января 2018 1

Комедию посчитали оскорбительной для советского народа ФОТО: постер фильма «Смерть Сталина»

Министерство культуры (Минкультуры) России проверит московский кинотеатр, который, по сообщениями СМИ, показал фильм «Смерть Сталина». В случае подтверждения информации будет возбуждено дело, сообщили в ведомстве.

Ранее «Ведомости» сообщили о показе комедии британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» в кинотеатре «Пионер» в Москве. Кинозал нарушил запрет Минкультуры, отозвавшего прокатное удостоверение фильма. Это не единственный кинотеатр, который не убрал картину из своего репертуара, пишет телеканал 360. На это уже отреагировали в Министерстве культуры.

«В некоторых кинотеатрах, согласно сообщениям СМИ, идут показы картины… После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится на сайте ведомства. О каких именно кинотеатрах идет речь не уточняется, добавляют Nation News.

Фильм «Смерть Сталина» — комедия Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС после смерти главы государства — должен был выйти в прокат 25 января, уточняет RT. Но 23 января Минкультуры РФ отозвало у фильма прокатное удостоверение. На фильм пожаловались режиссер Никита Михалков и писатель Юрий Поляков, которые предложили проверить британскую ленту на экстремизм, напоминает «Русская планета».