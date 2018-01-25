Правнук Сталина назвал создателей фильма «Смерть Сталина» человекообразными существами

03:32 25 января 2018 0

Правнут Сталина осудил фильм из-за жанра Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Правнук генсекретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина, грузинский художник Яков Джугашвили, назвал «человекообразными существами» авторов нашумевшего фильма «Смерть Сталина» за то, что картина получилась комедийной.

По словам художника, он не смотрел британский фильм, но уже сделал выводы о его создателях по жанру, в котором он снят: «Ну чего критиковать каких-то нелюдей? Ну как можно считать человеком человекообразное существо, для которого смерть является поводом для смеха? Это уже нелюдь».

Кроме того, сам выход киноленты Джугашвили назвал духовным падением и отказом от справедливости, а вино за происходящее он возложил на всех. «Мы теперь живем ради пожрать и отдохнуть. И это является причиной того, что сейчас делается комедия „Смерть Сталина“. Это мы позволили создать этот фильм», — приводит РИА «Новости» слова художника.

23 января, напомним, у британской кинокартины отозвали прокатное удостоверение. В Министерстве культуры России позже пояснили, что такое решение было принято не из-за какой-либо цензуры. Все дело в том, что он якобы может оскорбить чувства людей старшего поколения и быть воспринят как насмешка над советским прошлым и над государством, которое победило фашизм.