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16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Курганской области
19:19  16 марта 2018 0

В Зауралье двух насильников нашли спустя 12 лет. Еще один — в розыске

Открытая лицензия от 22.07.2016, слезы, печаль, переживание
18-летнюю девушку избили, ограбили и надругались над нейФото: Pixabay.com

В Курганской области перед судом предстанут двое 30-летних местных жителей, которых обвиняют в разбое, насильственных действия сексуального характера, а также в изнасиловании. Эти преступления они совершили еще двенадцать лет назад.

Как рассказали в региональном СУ СК РФ, инцидент произошел в августе 2006 года в Шадринске, в день рождения одного из мужчин. Трое друзей, будучи пьяными, преследовали незнакомку от городского сада до ближайших гаражей, где напали на девушку. Один из мужчин несколько раз ударил ее кулаком по голове, а затем показал потерпевшей нож и пригрозил убийством. Они отняли у девушки золотые серьги и мобильный телефон, а затем, продолжая угрожать, поочередно изнасиловали ее. В тот же день 18-летняя потерпевшая обратилась за помощью в полицию, однако найти негодяев по горячим следам не удалось.

В декабре 2017 года в поле зрения правоохранителей попали двое мужчин, с 2011 года отбывающих наказание за аналогичные преступления при схожих обстоятельствах в Шатровском районе Курганской области. Чтобы проверить догадки, следствие по уголовному делу возобновили. Осужденные отказались давать показания и сотрудничать, однако вывести их на чистую воду получилось благодаря опознаниям и результатам генетических экспертиз. Теперь насильников снова ждет суд.

Установить личность третьего мужчины, который надругался над девушкой, по-прежнему не удается. Работа в этом направлении будет продолжена, уточнили в силовых органах.

Вера Чернышева
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