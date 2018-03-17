Глава МИД Великобритании отказался пожать руку послу России

00:59 17 марта 2018 0

Борис Джонсон якобы следовал «британскому протоколу» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не пожал руку послу России в Лондоне Александру Яковенко во время последней встречи. Об этом журналистам рассказал сам дипломат, добавив, что весьма спокойно отнесся к такому поведению, поскольку оно было продиктовано «британским протоколом».

«Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия», — приводит РИА «Новости» слова Яковенко.

По его словам, он спокойно отнесся к такому жесту, отметив, что воспринимает встречу с министром как возможность поговорить и задать интересующие вопросы. В частности, российского посла интересовало, как стоит рассматривать заявления британских властей о киберударе против РФ. «Мне сказали: „Господин посол, вы, видимо, неправильно поняли“», — сказал Яковенко.

Отношения России и Великобритании обострились после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери. Британская сторона уверена, что за покушением на убийство стоит Москва. Из-за этого Соединенное Королевство приняло решение выслать 23 российских дипломатов из страны и заморозить все контакты на высоком уровне. РФ, в свою очередь, не раз утверждала, что не имеет к этому делу никакого отношения. Тем не менее, власти уже готовы ввести ответные меры против Лондона.