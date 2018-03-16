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17 марта 2018
16 марта 2018
23:51  16 марта 2018 0

Россия подготовила ответные меры против Лондона

Медиа-форум
Мария Захарова объявила о готовности России ввести ответные меры в отношении БританииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские власти приняли решения по ответным мерам против Лондона в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все решения российской стороной приняты, и в ближайшее время будут доведены как до британской стороны, так и до общественности», — приводит RT слова Захаровой.

Ранее, напомним, британское правительство приняло решение выслать 23 российских дипломата из Соединенного королевства. Поводом для этого стало обвинение РФ в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия, в свою очередь, отрицает какую-либо причастность к преступлению.

Сергей Демин
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