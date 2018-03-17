Тюменский активист, бывший член КПРФ, кандидат на пост уполномоченного по правам человека в регионе Юрий Рябцев пытается через полицию и Роскомнадзор надавить на РИА «URA.RU». Поводом для подачи заявлений в органы стал резонансный материал агентства о планах тюменских оппозиционеров по дискредитации выборов президента РФ.
Одним из героев публикации был Юрий Рябцев. Опрошенный «URA.RU» политолог Александр Безделов был невысокого мнения об организационных и лидерских качествах оппозиционера. Кроме того, оказалось, что, согласно данным из открытых источников, на момент публикации материала Рябцев числился сторожем, а также платил алименты каждому из своих четырех детей от разных браков. По всей видимости, именно изложение данного мнения вкупе с приведенными фактами и вызвало бурную реакцию тюменца.
В минувшую пятницу Рябцев подал заявления в полицию и Роскомнадзор (копии имеются в распоряжении агентства). Среди требований заявителя — возбудить административное дело в отношении агентства за разглашение «персональных данных», приостановить работу СМИ на время разбирательств и наложить денежный штраф. Оценку политолога Александра Безделова Рябцев считает клеветой и требует возбудить в его отношении уголовное дело по одноименной статье.
Получить комментарий Безделова оперативно не удалось. В беседе с корреспондентом «URA.RU» Рябцев заявил, что в отношении Безделова уже началось уголовное преследование. На вопрос о том, почему его задела опубликованная информация о его семейном положении, детях и месте работы (ведь эта информация находится в открытом доступе, например, на сайте гражданского совета КПРФ), Рябцев попросил обратиться к Гражданскому кодексу и Закону о персональных данных, так как «они имеют большую силу».
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