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Главные новости Тюменской области
18:52  17 марта 2018 0

Кандидат в защитники прав человека в Тюмени пробует надавить на СМИ из-за информации о своих долгах по алиментам

Флаги URA.RU, Momenty и РБК-Тюмень. Екатеринбург, флаги, ura.ru, ура ру, моменты, рбк тюмень
Редакция «URA.RU» оставляет за собой право на юридически адекватный ответФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский активист, бывший член КПРФ, кандидат на пост уполномоченного по правам человека в регионе Юрий Рябцев пытается через полицию и Роскомнадзор надавить на РИА «URA.RU». Поводом для подачи заявлений в органы стал резонансный материал агентства о планах тюменских оппозиционеров по дискредитации выборов президента РФ.

Одним из героев публикации был Юрий Рябцев. Опрошенный «URA.RU» политолог Александр Безделов был невысокого мнения об организационных и лидерских качествах оппозиционера. Кроме того, оказалось, что, согласно данным из открытых источников, на момент публикации материала Рябцев числился сторожем, а также платил алименты каждому из своих четырех детей от разных браков. По всей видимости, именно изложение данного мнения вкупе с приведенными фактами и вызвало бурную реакцию тюменца.

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В минувшую пятницу Рябцев подал заявления в полицию и Роскомнадзор (копии имеются в распоряжении агентства). Среди требований заявителя — возбудить административное дело в отношении агентства за разглашение «персональных данных», приостановить работу СМИ на время разбирательств и наложить денежный штраф. Оценку политолога Александра Безделова Рябцев считает клеветой и требует возбудить в его отношении уголовное дело по одноименной статье.

Получить комментарий Безделова оперативно не удалось. В беседе с корреспондентом «URA.RU» Рябцев заявил, что в отношении Безделова уже началось уголовное преследование. На вопрос о том, почему его задела опубликованная информация о его семейном положении, детях и месте работы (ведь эта информация находится в открытом доступе, например, на сайте гражданского совета КПРФ), Рябцев попросил обратиться к Гражданскому кодексу и Закону о персональных данных, так как «они имеют большую силу».

Редакция «URA.RU» оставляет за собой право на юридически адекватный ответ относительно любых обвинений в свой адрес.

Семен Гринберг
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