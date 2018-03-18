{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Фейковые нарушения на выборах — меняем на легендарный приз! КОНКУРС «URA.RU»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
17 марта 2018
16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Ямала
21:45  18 марта 2018 0

Сотни ямальцев вышли в 30-градусный мороз на «Крымскую весну». ФОТО

Митинг в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Салехард
Ночь и холод ямальцев не испугали. Сотни людей пришли отметить «Крымскую весну»Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

Митинг в честь четвертой годовщины присоединения полуострова Крым к России впервые прошел в Салехарде на новом месте и в другое время. Вместо традиционного полудня мероприятие было назначено на восемь часов вечера, когда город уже погрузился в ночь.

Несмотря на то, что мороз под 30 градусов в сопровождении ветра заставлял собравшихся пританцовывать, площадь «Поляриса» была забита людьми с флагами и транспарантами. На митинг пришли представители партий, общественники, сотрудники ямальских департаментов, активисты всех мастей.

Сам митинг шел всего 11 минут. Организаторы в этот раз обошлись без концертных номеров. За это время перед собравшимися выступили три оратора. Это атаман салехардских казаков Николай Старенко, член городской организации ветеранов войны, труда, вооруженных и правоохранительных органов Зульфия Макушина и школьник, участник поисковой команды «Вахта памяти» Виктор Соловей.

1/6
Несмотря на вечер и мороз, на митинг в честь присоединения Крыма к России пришли, как обычно, много людей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров