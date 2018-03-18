Митинг в честь четвертой годовщины присоединения полуострова Крым к России впервые прошел в Салехарде на новом месте и в другое время. Вместо традиционного полудня мероприятие было назначено на восемь часов вечера, когда город уже погрузился в ночь.
Несмотря на то, что мороз под 30 градусов в сопровождении ветра заставлял собравшихся пританцовывать, площадь «Поляриса» была забита людьми с флагами и транспарантами. На митинг пришли представители партий, общественники, сотрудники ямальских департаментов, активисты всех мастей.
Сам митинг шел всего 11 минут. Организаторы в этот раз обошлись без концертных номеров. За это время перед собравшимися выступили три оратора. Это атаман салехардских казаков Николай Старенко, член городской организации ветеранов войны, труда, вооруженных и правоохранительных органов Зульфия Макушина и школьник, участник поисковой команды «Вахта памяти» Виктор Соловей.