Власти затягивают возврат ценных земель «курганской Рублевки», которые были распроданы незаконно

12:53 19 марта 2018 0

Прокуратура настаивает на возвращении земель в собственность района Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация Кетовского района Курганской области не торопится возвращать в муниципальную собственность ценные земли, незаконно переданные в частные руки. В связи с этим прокуратура вынесла ей представление об устранении нарушений, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве.

Речь идет о территории бывшего СНТ «Борок» в границах Лесниковского сельсовета. Ранее ее передали во владение садоводству с грубейшими нарушениями закона. По этому эпизоду, а также по многим другим, связанным с земельными махинациями на «курганской Рублевке», идет разбирательство в суде. Местные жители опасаются, что, несмотря на уголовные дела, после снятия ареста с участка новый владелец вырубит вековые сосны под строительство коттеджей.

Однако органы местной власти по какой-то причине не торопятся возвращать участок во владение района. Как уточнили в прокуратуре, представление сейчас находится на рассмотрении, ситуацию контролируют силовые органы. Оперативный комментарий в администрации получить не удалось, корреспондента агентства попросили перезвонить позднее.