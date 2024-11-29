Зачем у москвичек начали проверять фертильность: глава СПЧ обрушился с критикой на инициаторов

Глава СПЧ Фадеев раскритиковал проверку фертильности женщин в Москве

30 ноября 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

Москвичкам предложили пройти тест на фертильность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве стартовал проект по репродукции и планированию беременности, в рамках которого женщинам в возрасте от 18 до 40 лет начали рассылать направления на проверку детородности. В мэрии столицы сообщили, что участие в проекте могут принять все желающие этой категории. Однако проект подвергся критике за то, что такие исследования не отражают полной картины репродуктивного здоровья и указывают на неделикатное отношение к пациенткам. Подробнее — материале URA.RU. Москвичек пригласили на анализ фертильности В Москве стартовал проект по репродукции и планированию беременности, в рамках которого женщинам от 18 до 40 лет начали приходить направления на анализ детородности. Так, с 12 сентября жительницы столицы начали получать уведомления о необходимости сдать анализ на «Антимюллеров гормон», который является важным показателем способности к зачатию. Электронные направления рассылаются женщинам и на медицинский анализ АМГ, который позволяет оценить фертильность. Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказал критику по поводу массовой гормональной диагностики. Он подчеркнул избыточность таких масштабных проверок, указав на неделикатное отношение к пациенткам. Зачем нужны такие проверки Проверка фертильности в России приобрела особую актуальность на фоне демографических вызовов, с которыми сталкивается страна. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность поддержки семьи, материнства и детства, а также необходимость повышения уровня рождаемости для преодоления демографических проблем. Москвичек от 18 до 40 лет пригласили на обследования Фото: Денис Моргунов © URA.RU В рамках государственной политики, направленной на стимулирование рождаемости, в частности, были предприняты меры по запрету идеологии чайлдфри, а также ужесточен оборот препаратов для прерывания беременности. В этом контексте диспансеризация фертильного населения является одной из мер по оценке репродуктивного здоровья. 2024 год в России официально объявлен Годом семьи, в рамках которого правительство включило в план мероприятий диспансеризацию фертильного населения. Минздрав распространил методические рекомендации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин в регионы, предоставив возможность проходить диспансеризацию не только в медицинских учреждениях, но и на рабочих местах. Москвички выразили тревогу Программа проверки фертильности в Москве вызвала смешанные отклики среди женщин. Некоторые положительно оценили инициативу, видя в ней возможность заранее узнать о своих репродуктивных способностях. В то время как другие беспокоятся о конфиденциальности своих медицинских данных. Передавать такую информацию третьим лицам возможно только с письменного согласия. Данные об анализах третьим лицам можно передавать только с письменного согласия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вопросы возникли также в отношении добровольности проведения анализа АМГ, особенно если он назначается одновременно с другими анализами крови. Для тех, кто опасается нежелательного проведения исследования, юристы порекомендовали оформить письменный отказ от конкретного вида медицинского вмешательства. Это можно сделать через бумажный бланк у врача или в профиле Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), если на то есть технические условия, сообщил Forbes Woman. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве стартовал проект по репродукции и планированию беременности, в рамках которого женщинам в возрасте от 18 до 40 лет начали рассылать направления на проверку детородности. В мэрии столицы сообщили, что участие в проекте могут принять все желающие этой категории. Однако проект подвергся критике за то, что такие исследования не отражают полной картины репродуктивного здоровья и указывают на неделикатное отношение к пациенткам. Подробнее — материале URA.RU. В Москве стартовал проект по репродукции и планированию беременности, в рамках которого женщинам от 18 до 40 лет начали приходить направления на анализ детородности. Так, с 12 сентября жительницы столицы начали получать уведомления о необходимости сдать анализ на «Антимюллеров гормон», который является важным показателем способности к зачатию. Электронные направления рассылаются женщинам и на медицинский анализ АМГ, который позволяет оценить фертильность. Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказал критику по поводу массовой гормональной диагностики. Он подчеркнул избыточность таких масштабных проверок, указав на неделикатное отношение к пациенткам. Проверка фертильности в России приобрела особую актуальность на фоне демографических вызовов, с которыми сталкивается страна. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность поддержки семьи, материнства и детства, а также необходимость повышения уровня рождаемости для преодоления демографических проблем. В рамках государственной политики, направленной на стимулирование рождаемости, в частности, были предприняты меры по запрету идеологии чайлдфри, а также ужесточен оборот препаратов для прерывания беременности. В этом контексте диспансеризация фертильного населения является одной из мер по оценке репродуктивного здоровья. 2024 год в России официально объявлен Годом семьи, в рамках которого правительство включило в план мероприятий диспансеризацию фертильного населения. Минздрав распространил методические рекомендации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин в регионы, предоставив возможность проходить диспансеризацию не только в медицинских учреждениях, но и на рабочих местах. Программа проверки фертильности в Москве вызвала смешанные отклики среди женщин. Некоторые положительно оценили инициативу, видя в ней возможность заранее узнать о своих репродуктивных способностях. В то время как другие беспокоятся о конфиденциальности своих медицинских данных. Передавать такую информацию третьим лицам возможно только с письменного согласия. Вопросы возникли также в отношении добровольности проведения анализа АМГ, особенно если он назначается одновременно с другими анализами крови. Для тех, кто опасается нежелательного проведения исследования, юристы порекомендовали оформить письменный отказ от конкретного вида медицинского вмешательства. Это можно сделать через бумажный бланк у врача или в профиле Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), если на то есть технические условия, сообщил Forbes Woman.