«Самые открытые люди»: полпред Жога развеял миф о суровых нравах жителей Севера

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога после посещения северных регионов России, в частности Ямала, убедился, что там живут самые открытые и отзывчивые люди. В беседе с журналистами он заявил, что северяне хранят тепло в сердце, хоть и живут в суровом климате.
«Всегда говорил, говорю и буду говорить, что северные люди — это самые открытые люди. Недавно был в ЯНАО в Салехарде и сказал то же самое. Они все улыбчивые, добродушные, гостеприимные, отзывчивые. Северянин — не тот, кто не боится холода, а тот, кто тепло в сердце бережет», — поделился Жога в интервью ТАСС. Полпред подчеркнул, что добродушие северян очень подкупает, а слова об их суровости — это неправда.
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