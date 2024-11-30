«Самые открытые люди»: полпред Жога развеял миф о суровых нравах жителей Севера

Полпреда Жогу подкупает добродушие и открытость жителей Севера
© Служба новостей «URA.RU»
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В открытости и отзывчивости северян Жога убедился после посещения Ямала
В открытости и отзывчивости северян Жога убедился после посещения Ямала Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога после посещения северных регионов России, в частности Ямала, убедился, что там живут самые открытые и отзывчивые люди. В беседе с журналистами он заявил, что северяне хранят тепло в сердце, хоть и живут в суровом климате.

«Всегда говорил, говорю и буду говорить, что северные люди — это самые открытые люди. Недавно был в ЯНАО в Салехарде и сказал то же самое. Они все улыбчивые, добродушные, гостеприимные, отзывчивые. Северянин — не тот, кто не боится холода, а тот, кто тепло в сердце бережет», — поделился Жога в интервью ТАСС. Полпред подчеркнул, что добродушие северян очень подкупает, а слова об их суровости — это неправда.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога после посещения северных регионов России, в частности Ямала, убедился, что там живут самые открытые и отзывчивые люди. В беседе с журналистами он заявил, что северяне хранят тепло в сердце, хоть и живут в суровом климате. «Всегда говорил, говорю и буду говорить, что северные люди — это самые открытые люди. Недавно был в ЯНАО в Салехарде и сказал то же самое. Они все улыбчивые, добродушные, гостеприимные, отзывчивые. Северянин — не тот, кто не боится холода, а тот, кто тепло в сердце бережет», — поделился Жога в интервью ТАСС. Полпред подчеркнул, что добродушие северян очень подкупает, а слова об их суровости — это неправда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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