Жителей Тюменской области обеспокоило состояние здания отдельного поста пожарной охраны МЧС РФ в деревне Нариманова. По словам активистов, строение, где располагается пожарная часть, пришло в аварийное состояние.
На фотографиях, опубликованных в группе «Инцидент | Тюмень» во «ВКонтакте», можно заметить, что по стенам и потолочным перекрытиям проходят большие трещины. На потолке видны мокрые разводы — протекает кровля. Открытая электропроводка угрожающе свисает с потолка так же, как и открытые патроны для ламп освещения. С наружных стен здания облетела штукатурка, а из-за перепадов температуры и влажности кирпичи начали рассыпаться. «Если бы захотели, сами бы давно все сделали. А если самим лень, то от чиновников ремонта добились бы… Зато сейчас на волне событий вспомнили, что у них беда», — отметили в комментариях пользователи Сети.
Заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области в разговоре с «URA.RU» не смог прояснить ситуацию. Он порекомендовал обратиться к начальнику отдела, который на звонок агентства не ответил.
25 марта в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека. По одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание, а закрытые аварийные выходы, неработающая сигнализация и несогласованность работы администрации ТЦ спровоцировали большое количество жертв. Следственный комитет задержал генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, которая владела зданием торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, напоминает «Национальная служба новостей». В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье о нарушении требований пожарной безопасности.