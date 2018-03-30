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30 марта 2018
29 марта 2018
28 марта 2018
11:25  30 марта 2018 1

Тюменцев возмутило отсутствие пожарной безопасности в части МЧС. ФОТО

На стенах и полотке здания большие трещиныФото: «Инцидент | Тюмень», «ВКонтакте»

Жителей Тюменской области обеспокоило состояние здания отдельного поста пожарной охраны МЧС РФ в деревне Нариманова. По словам активистов, строение, где располагается пожарная часть, пришло в аварийное состояние.

На фотографиях, опубликованных в группе «Инцидент | Тюмень» во «ВКонтакте», можно заметить, что по стенам и потолочным перекрытиям проходят большие трещины. На потолке видны мокрые разводы — протекает кровля. Открытая электропроводка угрожающе свисает с потолка так же, как и открытые патроны для ламп освещения. С наружных стен здания облетела штукатурка, а из-за перепадов температуры и влажности кирпичи начали рассыпаться. «Если бы захотели, сами бы давно все сделали. А если самим лень, то от чиновников ремонта добились бы… Зато сейчас на волне событий вспомнили, что у них беда», — отметили в комментариях пользователи Сети.

Заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области в разговоре с «URA.RU» не смог прояснить ситуацию. Он порекомендовал обратиться к начальнику отдела, который на звонок агентства не ответил.

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«Инцидент | Тюмень», «ВКонтакте»

25 марта в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека. По одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание, а закрытые аварийные выходы, неработающая сигнализация и несогласованность работы администрации ТЦ спровоцировали большое количество жертв. Следственный комитет задержал генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, которая владела зданием торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, напоминает «Национальная служба новостей». В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Иван Шестак
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