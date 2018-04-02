Кокорин вручил золотые значки ГТО самым спортивным курганским чиновникам

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин вручил золотые значки ГТО своим подчиненным на совещании в правительстве региона. Самыми спортивными казались четверо, передает корреспондент «URA.RU».
Отличительные знаки за отличную физическую подготовку из рук губернатора получили первый заместитель главы региона, директор департамента АПК Сергей Пугин, руководитель управления по спорту и туризму Александр Васильев. Также золотыми значками ГТО теперь смогут похвастаться мэр Кургана Сергей Руденко и глава Кетовского района Владимир Архипов.
Пугин и Васильев всегда активно принимают участие в областных спортивных мероприятиях. Так, в марте они вышли на «Лыжню Росии». А Руденко нередко принимает участие в городских велопробегах.